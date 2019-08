Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Motorrad übersehen

Zwei Personen verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr wollte ein Mercedes-Fahrer, der auf der Friedrich-Ebert-Anlage stadteinwärts fuhr, nach links in Richtung Schlossberg abbiegen, wobei der 48-jährige einen entgegenkommenden Motorrad-Fahrer übersah. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 20-jährige Fahrer einer Kawasaki schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein 19-jähriger Sozius erlitt leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

