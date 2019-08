Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis

Sturz auf der Motocross-Trainings-Strecke

Walldorf (ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers kam am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr ein 27-jähriger Motocross-Fahrer auf der Trainingsstrecke in der Alten Speyerer Straße zu Sturz und verletzte sich schwer. Nach Erstbehandlung durch den Notarzt wurde der 27-jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

