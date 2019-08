Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 76-jährige Frau wird vermisst

Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Personenspürhunden

Lichtbild der Vermissten im Anhang

Mannheim (ots)

Seit gestern Abend sucht die Polizei nach der 76-jährigen Johanna S. aus Mannheim. Sie war am Samstagabend mit ihrem Ehemann auf dem Fahrrad unterwegs, als sie sich in der Assenheimer Straße aus den Augen verloren. Frau S. ist an Alzheimer erkrankt, weshalb eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann. Bei der Fahndung ist auch ein Hubschrauber und ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt. Frau S. ist 166 cm groß und ca. 55 kg schwer. Sie hat dunkles schulterlanges glattes Haar und trägt eine Jeanshose, eine Jeans-Jacke sowie ein Jeans Base-Cap. Unterwegs ist sie mit einem schwarzen ktm-Fahrrad, an dem hinten rechts eine geblümte Fahrradtasche angebracht ist. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim, Tel. 0621-1744444, oder jede andere Polizeidienststelle

