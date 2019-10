Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auto zerkratzt

Olmscheid (ots)

Am Sonntag, den 06.10.2019, im Zeitraum von 14:30 bis 16:00 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter einen silbernen PKW der Marke VW in Olmscheid, dortige Hauptstraße 27, beschädigt. Dieser PKW wurde an der linken Fahrzeugseite mutwillig mittels eines spitzen Gegenstandes stark zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm (06551-9420)zu melden.

