POL-LWL: Verkehrseinschränkungen auf der BAB 24

Nach einem LKW- Unfall auf der BAB 24 zwischen Hagenow und Wittenburg kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen. Im Zuge der Bergung wird voraussichtlich bis zum Mittag die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt bleiben. Ein Lastwagen war am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt.

