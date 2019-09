Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfälle auf regennasser Straße

Cambs/ Stolpe (ots)

Ein PKW ist am frühen Mittwochabend auf der BAB 14 zwischen Schwerin und Jesendorf auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Anschließend schleuderte das Fahrzeug auf die rechte Seite und stieß dort gegen die Außenschutzplanke. Der 50- jährige Fahrer überstand den Unfall unverletzt, jedoch entstand eine seinem PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die Schutzplanken wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Fast zur selben Zeit hatte fast an derselben Stelle ein zweiter Autofahrer die Kontrolle über seinen PKW verloren und war ebenso gegen die Schutzplanken geprallt. Allerdings flüchtet der betreffende Fahrer mit seinem Wagen vom Unfallort. Die Polizei geht bereits ersten Hinweisen zum Flüchtigen nach. Im Zuge der Bergung des ersten Unfallwagens musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Wismar für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

