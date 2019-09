Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit Motorrad, eine verletzte Person

Schwelm (ots)

Am Dienstagabend (03.09.2019) um 18:12 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zur Hattinger Str. alarmiert. Auf der Hattinger Str. war es in Höhe des Straßenverkehrsamtes zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein PKW und ein Motorrad beteiligt waren. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und die verletzte Person von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Person wurde betreut. Der Brandschutz wurde sichergestellt. Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person unter Notarztbegleitung in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Wachverstärkung zum Heimatfest sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

