Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit 4 PKW auf der Autobahn A1

Schwelm (ots)

Am Kirmessonntag um 19:49 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Autobahn A1 alarmiert, dort war es im Bereich des Zubringers zur A43 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem 4 Fahrzeuge beteiligt waren. 4 Personen sollten verletzt worden sein.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die Einsatzstelle über etwa 80 m verstreut auf der A1 auf der rechten Fahrspur und dem Standstreifen vor. Die Einsatzstelle wurde gegen den noch fließenden Verkehr abgesichert, der rechte und der mittlere Fahrstreifen wurden gesperrt. Vier betroffene Personen wurden rettungsdienstlich untersucht. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden als leicht verletzt eingestuft und nach einer ersten Versorgung in ein Wuppertaler Krankenhaus transportiert. Neben der Versorgung der Betroffenen wurde der Brandschutz sichergestellt und ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut sowie an einem schwer beschädigten Fahrzeug die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Nach dem Abtransport der Verletzten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst aus Schwelm waren mit 21 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Kräfte durch die Feuerwehr Wuppertal, die mit einem Einsatzleitwagen und 3 Rettungswagen vor Ort unterstützte. Eingesetzt waren ehrenamtliche Kräfte aller Löschzüge der heimatfestlichen Wachverstärkung, der Löschzug Stadt sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.

Während des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache von weiteren Einsatzkräften und einem zusätzlichen Führungsdienst besetzt, um mögliche Paralleleinsätze abarbeiten zu können. Der Einsatz war gegen 21:30 Uhr beendet.

