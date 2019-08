Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Vollbrand des historischen Kornspeichers am Haus Martfeld

Schwelm (ots)

Am Dienstag ( 27.08.19 ) um 22.38 Uhr wurde durch die Kreisleitstelle Vollalarm für die Feuerwehr Schwelm ausgelöst. Am Haus Martfeld war aus ungeklärter Ursache der historische Kornspeicher in Brand geraten.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte um 22.41 Uhr stand dieser Bereits in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr wurde eine Riegelstellung zu den angrenzenden Bäumen eingerichtet um ein Übergreifen der Flammen auf das Schlossgebäude zu verhindern sowie ein Löschangriff unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Hierbei kamen 3 Trupps unter PA mit jeweils einem C-Rohr zum Einsatz.

Aktuell vor Ort sind 55 Einsatzkräfte aller Löschzüge, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der Einsatzführungsdienst. Durch den Leiter der Feuerwehr wurde der Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit sowie die Bürgermeisterin informiert. Frau Grollman-Mock befindet sich aktuell an der Einsatzstelle um sich einen Überblick zu verschaffen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell