Polizei Gütersloh

POL-GT: Ungewöhnliche Vorfälle in Rheda-Wiedenbrück - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagmittag (04.07., 14.30 Uhr) ereignete sich an der Ringstraße und im weiteren Verlauf an der Straße In der Helle ein Vorfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin war mit ihrem Zweirad auf der Ringstraße unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Pedelec-Fahrer überholt wurde. Ihren Angaben nach, griff der Unbekannte während des Überholvorgangs an den Lenker der Dame. Diese kam dadurch zu Fall. Der Pedelec-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte und am Boden liegende Dame zu kümmern. Ein 55-jähriger Mann kam auf einem Motorroller unmittelbar nach dem Vorfall an dem Tatort vorbei und nahm die Verfolgung des bislang unbekannten Mannes auf. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte nach dem Handy des 55-Jährigen und fuhr damit weiter. An der Straße In der Helle schlug der Pedelec-Fahrer dem Mann in das Gesicht. Der Motorroller-Fahrer stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich ebenfalls.

Der bislang flüchtige Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 25 Jahre alt, hatte einen gepflegten Bart, eine schmächtige Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige lange Hose und ein dunkles Sweatshirt.

Beide verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren.

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Wer hat rund um die angegebenen Tatörtlichkeiten weitere Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 zu melden.

Über diesen Sachverhalt hinaus, meldete sich am Donnerstag (04.07) eine Dame bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh, welche am Dienstagnachmittag (02.07., 16.35 Uhr) an der Kirchstraße in Wiedenbrück unterwegs war. Vollkommen unvermittelt wurde sie dabei von einem Mann geschlagen. Die 39-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Ca. 25 Jahre alt, 175cm bis 180cm groß, normale Statur, ohne Bart, mit dunklen kurzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Auch zu diesem Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

Bereits am Mittwoch (03.07.) wurde durch die Polizei Gütersloh ein Bericht zu zwei ähnlichen Vorfällen im Wiedenbrücker Bereich veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4313856).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen ist nicht auszuschließen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell