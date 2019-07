POL-GT: Unfallaufnahme mit Folgen

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmittag (03.07., 13.40 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Parkplatzunfall mit Sachschaden an einem Baumarkt an der Straße Am Anger informiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Unfallbeteiligte.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der polnische Unfallverursacher keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen Lexus vorweisen konnte. Ebenso war er nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese zur Sicherstellung ausgeschrieben worden waren.

Leider konnten aber nur Kennzeichenfälschungen an dem Auto festgestellt werden. Diese wurden dann samt Auto sichergestellt.

Das Diebesgut auf der Rückbank des Wagens wurde allerdings direkt wieder durch die Polizeibeamten in den Baumarkt zurückgebracht.

Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen des Ladendiebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 37-jährige Pole entlassen.

