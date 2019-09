Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Radkappen entwendet

Am 18. September 2019 entwendeten unbekannte Täter gegen 22.35 Uhr die Radkappen eines VW Polo. Dieser war auf einem Betriebshof an der Barßeler Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Tageswohnungseinbruch

Am 19. September 2019 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Langenbergsweg ein und entwendeten u. a. Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 18.07 Uhr die Straße Großer-Kamp-Ost in Richtung Dr. Niermann-Straße. Eine 14-jährige Friesoytherin befuhr mit ihrem Fahrrad die Dr. Niermann-Straße. Im Einmündungsbereich übersah der Unbekannte die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem diese leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Damme - Verkehrsunfall Am Donnerstag, um 17.44 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Damme die Rottinghauser Straße und wollte auf dieser mit seinem Pkw wenden. Hierbei übersah er eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Damme, die mit ihrem Pedelec den Radweg befuhr. Es kam zu Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin stürzte, hierbei zog sie sich Kopfverletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle - ohne sich um die Verletzte zu kümmern - jedoch konnte dieser ermittelt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

