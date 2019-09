Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19. September 2019 befuhr ein 56-Jähriger aus Vrees gegen 17.35 Uhr mit seinem Fiat Punto die Löninger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 19. September 2019 befuhr eine 25-jährige Barßelerin gegen 10.32 Uhr mit ihrem VW Golf die Böseler Straße in Richtung Ortsmitte und wollte von dort nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah die 25-Jährige eine 75-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Opel Meriva auf der Nikolausdorfer Straße/Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 75-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, 18. September 2019, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 19. September 2019, 10.00 Uhr, kam es am Maschseeweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler Vito. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

