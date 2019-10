Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandgeruch und ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus

Wittlich (ots)

Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Wittlich ausrücken, nachdem die Auslösung eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte stellten im Treppenhaus beim Eintreffen Brandgeruch fest, so dass eine Wohnungstüre zur entsprechenden Wohnung geöffnet werden musste. In der verqualmten Wohnung wurde in der Küche angebranntes Essen festgestellt, welches auf der heißen Herdplatte stand. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Bis auf den starken Brandgeruch ist aufgrund des schnellen und professionellen Einschreitens der Feuerwehr Wittlich glücklicherweise kein weiterer Schaden entstanden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich mit 30 Einsatzkräften, das DRK und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich.

