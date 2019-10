Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrerin nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei Bielefeld sucht eine Kombifahrerin, die bereits am Donnerstag, den 26.09.2019, mit einem Radfahrer auf der Gütersloher Straße kollidierte.

Der 34-jährige Bielefelder befuhr gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Gütersloher Straße stadteinwärts auf der linken Seite. Als er nach links in die Sommerstraße abbiegen wollte, kollidierte er auf der Kreuzung mit dem Kombi. Die Fahrerin hatte beabsichtigt, von der Sommerstraße in die Gütersloher Straße abzubiegen. Bei dem Unfall flog der 34-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs und rutschte anschließend auf die Fahrbahn. Was dann geschah, kann der Radfahrer nicht mit Sicherheit sagen. Die Frau sei aber ausgestiegen. Im ersten Moment schien er unverletzt zu sein. Erst im Verlauf des Tages nahm er seine Verletzungen wahr und suchte selbständig ein Krankenhaus auf. Dort wurden schwere Verletzungen bei dem Mann festgestellt. Am Fahrrad waren beide Räder verbogen und es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen nun nach der etwa 45-jährigen Frau mit blonden Haaren. Sie fuhr einen schwarzen Kombi. Die Frau und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

