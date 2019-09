Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kultureinrichtung

Mainz (ots)

Mittwoch, 18.09.2019, 02:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kommt es in einer Kultureinrichtung Am Rodelberg zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter versuchen zunächst mit Scheren eine Außentür aufzuhebeln und schlagen dann mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zwei Scheren konnten jeweils mit gebrochenem Scherenblatt am Tätereinstieg sichergestellt werden. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

