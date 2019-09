Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrugsversuch am Telefon

Mainz (ots)

Mittwoch, 18.09.2019, 12:50 Uhr bis 13:20 Uhr

Am Mittwochmittag wird eine 87-Jährige in der Mainzer Oberstadt von einer ihr unbekannten Frau angerufen. Sie vermutet, dass es sich bei der Anruferin um ihre Nachbarin handelt. Diese gibt an, sie wäre über eine rote Ampel gefahren und habe einen Unfall verursacht. Um den Schaden zu bezahlen benötige sie nun dringend 28.000 Euro und möchte sich das Geld bei der 87-Jährigen leihen. Diese ist bereit ihr einen Anteil zu leihen und bestellt auf Aufforderung der Anruferin ein Taxi, um bei der Bank das Geld abzuheben. Als sie zum Taxi geht, sieht sie zufällig auf der Straße ihre Nachbarin, die sie für die Anruferin gehalten hat. Als diese nichts von dem Unfall weiß, wird der 87-Jährigen bewusst, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Daraufhin bestellt sie das Taxi ab und fährt nicht zur Bank. Als die Anruferin erneut anruft, konfrontiert die 87-Jährige sie, woraufhin diese das Gespräch sofort beendet.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein, auch nicht bei vermeintlich nahen Angehörigen oder Freunden! Diese würden in solchen Fällen persönlich vorbei kommen und auch keine fremden Menschen zur Abholung schicken. Wenn Sie bei einem Anruf einen Enkeltrick bzw. Betrugsversuch vermuten, rufen Sie den Polizeinotruf unter 110 und schildern Ihren Verdacht.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell