Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zwei Einbrüche in der Nähe des Zollhafens

Mainz (ots)

Dienstag, 17.09.2019, 21:30 Uhr - Mittwoch, 18.09.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brechen unbekannte Täter mehrere Kellerfenster eines Wohnhauses in der Hafenstraße auf und gelangen so in den Kellerverschlag. Ein weiterer Einbruch ereignet sich unweit hiervon in der Rheinallee. Dort sind zwei Garagentüren gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten sind daraufhin von den unbekannten Tätern betreten worden.

Ob was entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Am Vorabend haben Anwohner zwei verdächtige Personen in einem Vorgarten in Tatortnähe gesehen, die nach einer kurzen Ansprache geflüchtet sind. Eine der beiden Personen kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Etwa 1,70m groß - Etwa 20-25 Jahre alt - Kurze geschorene blonde Haare - Dunkle Bekleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell