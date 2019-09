Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Diebstahl aus Geldtransporter in 36100 Petersberg, Gewerbegebiet Alte Ziegelei

Fulda (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam es in 36100 Petersberg, Gewerbegebiet Alte Ziegelei, zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus einem Gelstransportfahrzeug. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen waren drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Geldtransporter zunächst im Raum Fulda unterwegs und hatten an verschiedenen Objekten die Tageseinnahmen abgeholt. Am Parkplatz vor dem DM-Markt wurde der Geldtransporter zur Tatzeit abgestellt. Während zwei Mitarbeiter damit beschäftigt waren weitere Tageseinnahmen in einem Markt abzuholen, wurde der Geldtransporter, vermutlich von dem im Fahrzeug verbliebenen Mitarbeiter, vom Parkplatz weggefahren. Vermutlich erfolgte im Bereich des nahe gelegenen Neuheimstattweg, Höhe Haus Nr. 7 oder im Bereich des REWE Marktes, die Umladung der Einnahmen in ein anderes Fahrzeug. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Geldtransporter handelt es sich um einen gelben Mercedes Sprinter mit der Aufschrift "pro segur". Das Fahrzeug wurde kurz nach dem Tatgeschehen im Nahbereich aufgefunden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen die Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen machen können oder das Umladen der Einnahmen beobachtet haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizei, Tel. 0661 - 1050 in Verbindung zu setzen.

Hubertus Kümpel, Führungs- und Lagedienst PPOH

