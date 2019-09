Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag Brand in Künzell

Fulda (ots)

Nachtragsmeldung:

Brand eines metallverarbeitenden Betriebs

Künzell. Am Montagmorgen (02.09), gegen 03:00 Uhr, brach in einem metallverarbeitenden Betrieb in Künzell, Ortsteil Keulos, ein Feuer aus. Wir berichteten hierzu.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Fuldaer Kriminalpolizei geführt. Im Ergebnis haben die bisherigen polizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Möglicherweise ist das Feuer in Folge eines technischen Defektes ausgebrochen.

Die letztliche Schadenshöhe wird auf rund 1 Million Euro geschätzt. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Brandort von der Polizei wieder freigegeben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

