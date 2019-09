Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Lauterbach (ots)

Damenrad gestohlen

Lauterbach - Am Mittwoch (04.09.), gegen 22:00 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Am Wörth" ein schwarz / pinkes Damenrad der Marke Herkules. Die Geschädigte hatte ihr Rad kurz vor ihrer Haustüre abgestellt um Einkäufe ins Haus zu bringen. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Am Gepäckträger waren zwei schwarz / rote Fahrradtaschen angebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 75 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell