Felde / Kreis RD-ECK. Am späten Dienstagnachmittag (27.08.19, 17.30 Uhr) wurde ein Diebstahl in Felde (Wiesenweg) gemeldet. Zwei angebliche Polizeibeamte (etwa 20 bis 25 Jahre, dunkle Haare) hatten sich als Bundespolizisten ausgewiesen und so Zutritt in die Wohnung eines 85-Jährigen erschlichen. Die beiden Unbekannten (Person 1 mit weißem Shirt und Gürteltasche, Person 2 mit Bomberjacke und Cap) lenkten den Senior abwechselnd ab. Später bemerkte dieser, dass Schränke durchsucht waren. Es fehlte diverser Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Duo entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit echten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Die Kripo in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise: Wer hat am späten Dienstagnachmittag in Felde verdächtige Personen beobachtet, gegebenenfalls auch mit Fahrzeug? Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

