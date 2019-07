Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Eine 59-jährige Radfahrerin verletzt sich am frühen Samstagnachmittag, 20.07.2019, gegen 14:00 Uhr, leicht bei einer Kollision mit dem Mast einer Ampelanlage. In Folge des Verkehrsunfalls erlitt die Radfahrerin eine Kopfplatzwunde, die nach medizinischer Begutachtung durch den Rettungsdienst vor Ort einer ambulanten Versorgung in einem umliegenden Krankenhaus bedurfte. Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs entstanden nicht.

