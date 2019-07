Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und dann geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 18.07.2019, gegen 17:50 Uhr, fuhr eine 22-Jährige auf der Hartmannstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem weißen fünftürigen Fiat auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Hartmannstraße. Als er die Hartmannstraße überfuhr, nahm er der 22-Jährigen, die in die Von-der-Tann-Straße abbiegen wollte, die Vorfahrt. Deswegen musste diese ausweichen und stieß gegen einen Leitpfosten am Straßenrand. Der unbekannte Autofahrer fuhr daraufhin in Richtung Prinzregentenstraße davon. In dem Auto saßen zwei Männer zwischen 45 und 55 Jahre, die beide einen Bart hatten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

