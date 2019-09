Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit von Donnerstag (29.08.) bis Freitag (30.08.) zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Peterstor". Unbekannte besprühten dort mit schwarzer Farbe eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

