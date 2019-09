Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtaschendiebstahl

Fulda (ots)

Handtasche gestohlen

Fulda - Am Nachmittag des 03.09., gegen 15:40 Uhr, stahlen Unbekannte eine Handtasche aus einem Gastronomiebetrieb in der Pacelliallee. Die Geschädigte hatte die Tasche neben sich an einen Tisch gestellt. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Diebe diese und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

