Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Cabrioverdeck zerstört - Handtasche aus VW Polo entwendet

Vogelsberg (ots)

Cabrioverdeck zerstört

LAUTERBACH. Am Samstag (31.08.), zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, zerschnitten Unbekannte die Heckscheibe vom Verdeck eines blauen Audi Cabriolet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Handtasche aus VW Polo entwendet

LAUTERBACH. In der Straße "Am Högerich" zerstörten Unbekannte am Montag (02.09.), gegen 13 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen VW Polo. Im Anschluss entwendeten die Täter aus dem Innenraum eine graue Damen-Kunstlederhandtasche. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661/105-1010

