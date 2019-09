Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand - Diebstahl - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Vollbrand eines metallverarbeitenden Betriebes

Künzell - Am Montagmorgen (02.09.), gegen 03:00 Uhr, kam es im Ortsteil Keulos zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb. Mehr als 120 Feuerwehrleute bekämpften den Brand und schafften es, diesen in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Heizöllager konnte verhindert werden. Nach bisherigen Schätzungen wird von einem Gesamtschaden von rund 1,2 Millionen Euro ausgegangen. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

E-Bike gestohlen

Großenlüder - Am vergangenen Sonntagnachmittag (01.09.), gegen 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte eine E-Bike der Marke "Giant - Trance E" in blau im der Bereich der Straße "An der Aspe". Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4.400 Euro. Die Polizei ermittelt.

Außenspiegel abgetreten

Fulda - In der Nacht zu Sonntag (01.09.), gegen 01:00 Uhr, traten unbekannte Täter den linken Außenspiegel an einem Renault ab, welcher in der Niesiger Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

