Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Thalfang (ots)

Im Zeitraum, Freitag, 17.05.2019 - Samstag, 18.05.2019, 11.20 Uhr, haben Unbekannte versucht in ein Wohnmobil, welches in der Thalfanger Straße "Grünwies" abgestellt war, einzubrechen. Es wurde festgestellt, dass mit brachialer Gewalt der Türgriff abgerissen wurde. Es gelang den Tätern in der Folge jedoch nicht in das Fahrzeug einzudringen, so dass auch nichts entwendet wurde. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei Morbach unter Tel: 06533/9374-0.

