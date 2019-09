Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat entwendet

Fulda (ots)

Zigarettenautomat entwendet

EITERFELD. In der Nacht zu Sonntag (01.09.) entwendeten Unbekannte in der Leibolzer Straße des Eiterfelder Ortsteils Großentaft einen freistehenden Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand rissen die Täter den Automaten vermutlich mit einem Fahrzeug aus der Bodenverankerung und entfernten sich mit diesem in Fahrtrichtung Ufhausen. Über die genaue Schadenssumme und den Wert des Diebesguts ist derzeit nichts bekannt.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können bzw. ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell