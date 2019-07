Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Betrunkener Fußgänger wird von Roller erfasst

Pforzheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein stark betrunkener Fußgänger, als er am Samstagabend auf der Christophallee Höhe Hohenstaufenstraße die Fahrbahn überquerte und dabei von einem Rollerfahrer erfasst wurde. Der 51-Jährige Fußgänger sowie der 18 Jahre alte Rollerfahrer wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte der Fußgänger, gegen 21:20 Uhr, mit mehr als zwei Promille, vor einem Bus die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr der 18 Jahre Rollerfahrer auf der linken Fahrspur mit langsamer Geschwindigkeit an dem wartenden Bus vorbei und kollidierte in der Folge mit dem Fußgänger. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der junge Fahrer mit seinem Roller zu Boden. Der ebenfalls am Boden liegende Fußgänger wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von ca. 200 Euro.

