Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinteres amtliches Kennzeichen gestohlen - Einbruchsversuch in Sportlerheim

Fulda (ots)

Hinteres amtliches Kennzeichen gestohlen

Neuhof - In der Nacht zu Donnerstag (05.09.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen KS-MR 2016 eines weißen Kleinbusses der Marke Peugeot. Das Fahrzeug war im Hinterhof eines Hotels in der Gieseler Straße abgestellt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruchsversuch in Sportlerheim

Kleinlüder - Am Mittwochabend (04.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, in das Sportlerheim in der Straße "Am Reet" einzubrechen. Die Täter wollten sich gewaltsam durch eine Außentür Zutritt zum Gebäude verschaffen. Weil dies misslang, ließen sie von ihrem Versuch ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 -1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell