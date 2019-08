Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuerwehr Werne sorgt für Abkühlung bei Werl-Wallfahrt

Werne (ots)

Bescheiden und klein, aber für den ein oder die andere Werl-WallfahrerIn doch zumindest fein, war die kleine Unterstützung der Wallfahrer bei der 343 Fußwallfahrt Werne-Werl. Am Sonntag ging es bei deutlich über 30°C zurück auf den rund 33 Kilometer langen Weg von Werl nach Werne und die Walfahrerinnen und Wallfahrer kamen ordentlich ins Schwitzen. Gegen Mittag meldete sich der Wallfahrtsausschuß bei der Freiwilligen Feuerwehr Werne und bat um Kühlung auf dem Weg. Nach Abstimmung mit dem Leiter der Feuerwehr Werne, der Leitstelle und dem aktuellen Einsatzleit-Dienst der Feuerwehr Hamm sowie der Kreisleitstelle Unna fand sich eine Mannschaft im Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne, die kurzer Hand das Tanklöschfahrzeug besetzte und Richtung Hamm-Wiescherhöfen fuhr. Mit dem Tanklöschfahrzeug konnte an zwei Positionen über ein Strahlrohr und den Dachmonitor ein kühlender Wassernebel abgegeben werden, was bei den hohen Temperaturen für ein wenig Abkühlung sorgte. Die Wallfahrerinnen und Wallfahrer nahmen die Abkühlung gerne an und machten sich sofort wieder auf den Weg gen Werne, wo man schließlich um 20 Uhr pünktlich zum Abschluss der diesjährigen Wallfahrt erwartet wird.

