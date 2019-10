Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle infolge verlorenen Kantholzes

Habscheid, BAB60 (ots)

Am Freitag, den 11.10.2019, wurde der Polizei Prüm gegen 19:17 Uhr eine Gefahrenstelle auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Belgien mitgeteilt. Demnach muss ein Verkehrsteilnehmer ein ca. 2 Meter langes Kantholz verloren haben, welches auf der Überholspur unmittelbar vor der Anschlussstelle Bleialf liegen blieb. Kurz darauf meldeten sich bereits Verkehrsteilnehmer, welche mit dem Kantholz verunfallt waren. Hinweise bezüglich des Verkehrsteilnehmers, welcher das Kantholz verlor, werden an die Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.

