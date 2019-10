Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Person - BITTE UM RUNDFUNK-DURCHSAGE

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

02. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 01.10.2019 Trittau

Seit gestern, 01.10.2019, 15:30 Uhr, wird der 72-jährige Peter Dudszus aus Trittau vermisst.

Herr Dudszus ist dement und orientierungslos, so dass eine hilflose Lage nicht auszuschließen ist. Herr Dudszus wirkt jünger. Herr Dudszus wurde zuletzt Trittauer Feld in Höhe der Brücke B404 gesehen.

Personenbeschreibung

- schlanke Statur - ca. 170 cm - graue Haare

Bekleidung: Jeans, weißes Langarmhemd, blaue Klocks und evtl. blaue Weste/Jacke

Es wird um entsprechende Veranlassung in Medien/Rundfunk gebeten.

Hinweise auf die vermisste Person bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei in Ahrensburg 04102 / 809-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell