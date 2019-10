Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am Samstag, 12. Oktober 2019, in der Zeit von 16.30 - 18.00 Uhr wurde ein grauer PKW Tesla mit Schweizer Kennzeichen auf dem Parkplatz "Bungert" am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Beschädigung dürfte mit einem Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittlich unter Tel. 06571-9260 entgegen.

