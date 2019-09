Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Abfallentsorgung von Motorradreifen -ca. 250 Motorradreifen im Wald entsorgt-

Kamen (ots)

In der Zeit vom 26.08.2019 (08:00 Uhr) bis 05.09.2019 (08:00 Uhr) wurden in einem Waldgebiet an der Derner Straße in Kamen ca. 250 Motorradreifen entsorgt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen, 02307/921-3220 oder 02307/921-0 in Verbindung zu setzen.

