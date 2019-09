Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Abfallentsorgung am Straßenrad -Kühltruhe und weiterer Unrat abgeladen-

Bergkamen (ots)

Am 05.09.2019, gegen 08.18 Uhr, wurde durch die Polizei in Bergkamen am Straßenrand des Westenhellweg, Höhe Ökologiestation eine mit Klebeband verschlossene Kühltruhe festgestellt. Um den Bereich der Kühltruhe wurde weiterer Müll abgeladen. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen, 02307/921-3220 oder 02307/921-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell