Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Sachbeschädigung an der Diskusanlage -Hoher Schaden an der Leichtathletikanlage-

Werne (ots)

In der Nacht vom 02.09.2019 (19:00 Uhr) auf den 03.09.2019 (17:00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter das Wurfsicherungsnetz der Diskusanlage auf der Sportanlage des TV Werne. Es wurden die Halteseile durchtrennt und das Netz zerschnitten. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werne, 02389/921-3420 oder 02389/921-0 in Verbindung zu setzen.

