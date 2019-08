Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 89-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Gegen 13.20 Uhr überquerte am 22. August (Donnerstag) ein 89-jähriger Mann aus Heinsberg mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl die Siemensstraße. Dafür nutzte er eine Querungshilfe am Kreisverkehr Siemensstraße / Industriestraße. Als er von dieser auf die Fahrbahn fuhr, wurde er von einem Pkw Opel erfasst. Der 36-jährige Wegberger am Steuer des Pkw hatte den Kreisverkehr auf die Siemensstraße in Richtung Borsigstraße verlassen wollen. Bei dem Unfall zog sich der 89-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Pkw Fahrer wurde nicht verletzt.

