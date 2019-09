Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Verkehrsunfall mit verletzten Person -Fahrzeugführer wendet PKW und achtet nicht auf Gegenverkehr-

Bergkamen (ots)

Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 33 jähriger Bergkamener die Erich- Ollenhauer- Straße in Fahrtrichtung Kleiweg. Auf Höhe der Einmündung Lüttke Holz wendete der Fahrer seinen Pkw. In dem Fahrzeug befanden sich vier weitere Personen. Ein 59 jähriger Bergkamener befuhr die Erich- Ollenhauer- Straße mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Hubert- Biernat- Straße. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hubert- Biernat- Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich 4 Personen und wurden vorsorglich in das Krankenhaus Kamen und Werne verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen die nicht mehr fahrbereit waren.

