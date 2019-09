Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Landrat Michael Makiolla begrüßte 17 Neuzugänge bei der Kreispolizeibehörde Unna - zwei weitere Beamte in Führungspositionen zur KPB Unna versetzt

Kreis Unna (ots)

Wie in jedem Jahr zum landesweiten Nachersatztermin begrüßte Landrat Michael Makiolla als Behördenleiter heute insgesamt 17 neue Polizeibeamtinnen und Beamte, die ihren Dienst ab sofort bei der Kreispolizeibehörde Unna (KPB Unna)versehen werden.

In der Ökologiestation in Bergkamen hieß er sie herzlich willkommen und teilte sie ihren zukünftigen Dienststellen zu.

12 Polizeikommissarinnen und -kommissare haben in Unna nach ihrem erfolgreich absolvierten Bachelorstudium ihre Erstverwendung gefunden. 5 weitere Polizeibeamtinnen und- beamte waren zuvor in anderen Polizeibehörden tätig.

Die Verteilung innerhalb der KPB Unna in Zahlen:

Polizeiwache Unna: 8 Stellvertretender Wachleiter Markus Fastnacht mit den Neuzugängen der Polizeiwache Unna

Polizeiwache Kamen: 4 Wachleiter Martin Volkmer mit den Neuzugängen der Polizeiwache Kamen

Polizeiwache Schwerte: 4 Stellvertretender Wachleiter Stefan Jacke mit den Neuzugängen der Polizeiwache Schwerte

Direktion Kriminalität, KK 3, K-Wache: 1 Direktionsleiter Kriminalität Frank Kujau und Leiter KK 3, Andreas Engel mit dem Neuzugang der K-Wache

Am Nachmittag begrüßte der Abteilungsleiter Polizei, LPD Peter Schwab, zwei weitere Polizeibeamte, die in der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz in Führungspositionen Verwendung finden.

Zum 01.09.2019 wurden insgesamt 3 Beatinnen und Beamte in andere Polizeibehörden versetzt.

Redaktioneller Hinweis: Der Pressemeldung ist ein Gruppenfoto der Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen durch den Behördenleiter sowie jeweils ein Foto der o.g. Dienststellen mit den Wachleitern/Direktionsleitern und den Neuzugängen angehängt.

