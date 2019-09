Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden -eine Person leicht verletzt, Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstanden-

Bergkamen (ots)

Zum Unfallzeitpunkt am 04.09.2019, gegen 18.00 Uhr, kam es in Bergkamen, An der Schützenheide Kreuzung Legienstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 33-jährige Iserlohner missachtete die Rechts-vor-Links Regelung und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw des 44-jährigen Kameners. Dabei wurde der Kamener leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Kamen verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden.

