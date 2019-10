Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen der Polizei Bitburg am vergangenen Wochenende

Bitburg (ots)

Bei verschiedenen Kontrollen stellten die Beamten der Polizeiinspektion Bitburg am vergangenen Wochenende einige Verstöße fest. Am Freitagabend wurde in Neuerburg eine 41 alte Autofahrerin kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sie bereits seit 2013 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In der Freitagnacht wurde bei einer Kontrolle in Ferschweiler bei einem Jugendlichen ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Im Laufe des Samstags wurden bei Verkehrskontrollen in Bitburg, Echternacherbrück und Mettendorf jeweils drei junge Fahrer festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter Betäubungsmitteleinfluss führten. Es folgte jeweils eine Blutprobenentnahme. In zwei Fällen wurde bei den Fahrern auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Auch am Sonntag kam es zu solchen Feststellungen. Zwei junge Männer führten ihre Fahrzeuge jeweils in Bitburg und Niehl unter Betäubungsmitteleinfluss. Drei andere männliche Fahrzeugführer standen unter Alkoholeinfluss. Diese Feststellungen erfolgten in Bauler, Körperich und Spangdahlem. Auch in diesen Fällen erfolgten Blutentnahmen und die Einleitung von Ermittlungsverfahren.

