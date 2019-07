Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 10.07.2019: Spürhunde der Polizei üben erfolgreich+++Handtasche weg - Täter flüchtet im Corsa

Gießen (ots)

Fernwald: Spürhunde der Gießener Polizei üben erfolgreich

Wegen einer Übung waren Polizeihunde am Montag, gegen 09.00 Uhr, in der Waldgemarkung bei Annerod unterwegs. Die Suchhunde der Polizei Gießen suchten verschiedene Dinge, um für den "Echtfall" gerüstet zu sein. Dabei kamen zwei der Hunde immer wieder vom eigentlichen "Zielobjekt" ab und drängten in Richtung eines Dickichtes. Als die Hunde eine Stelle anzeigten, stellte sich heraus, dass dort mehrere Hanfpflanzen zu sehen waren. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Ein Bild zeigt die Auffinde Stelle. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Offenbar im Zimmer Feuer gelegt

Nach einem Brand wurde ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Äthiopien festgenommen. Der Mann soll am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in einem Zimmer der Erstaufnahmeeinrichtung einen Brand gelegt haben. Durch das schnelle Einschreiten des Sicherheitsdienstes konnten alle etwa 140 Bewohner aus dem Gebäude gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Auch konnten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Brand schnell löschen. Die Feuerwehr lüftete danach das Gebäude. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in das Gebäude.

Gießen: Handtasche weg - Täter flüchtet in einem Opel Corsa

Eine 39 - Jährige wurde am Mittwoch, gegen 00.10 Uhr, in Wieseck, in der Straße Steinerne Brücke, von einem Unbekannten bestohlen. Die Geschädigte stieg in ihren dort geparkten PKW ein und fuhr los. Unmittelbar danach hörte sie einen Schlag. Eine männliche Person stand auf einmal vor ihr und sagte, dass sie ihn angefahren habe. Als die 39 - Jährige ausstieg, griff der Unbekannte durch eine geöffnete Scheibe und nahm die Handtasche mitsamt Handy und Geldbörse der Frau an sich. Ein Bekannter von ihr, der sich in der Nähe mit seinem Fahrrad aufhielt, nahm die Verfolgung auf und riss den Dieb zu Boden. Dem Täter gelang es aber zu flüchten und stieg in einen in der Nähe geparkten Opel Corsa. Ohne eingeschaltetes Licht fuhr er in Richtung Holbeinring davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Offenbar technischer Defekt löst Autobrand aus

In der Lilienthalstraße kam es am frühen Mittwochmorgen (gegen 06.30 Uhr) zu einem Fahrzeugbrand. Ein Opel brannte auf einem Parkplatz. Sehr wahrscheinlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Gießen: Einbrecher vor Schule unterwegs

Mehrfach an Türen gehebelt haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Paul-Schneider-Straße. Die Unbekannten hatten rückwärtige Türen des Schulgebäudes aufgesucht und versucht, diese aufzubrechen. Danach, als sie einen Schaden von 500 Euro angerichtet hatten, flüchteten sie wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrrad in der Feuerbachstraße entwendet

Ein schwarzes Rad der Marke Fuji wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Feuerbachstraße durch Unbekannte entwendet. Die Diebe hatten offenbar das Schloss geknackt. Das Rad hat einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ungewöhnlicher Unfall - Beide Beteiligte fahren weg

Zu einem doch eher ungewöhnlichen Unfall kam es am Montag, gegen 10.30 Uhr, in der Grünberger Straße, zwischen dem Kreuzungsbereich Moltkestraße und Ludwigsplatz. Etwa 100 Meter nach der Kreuzung musste der Fahrer eines grauen Sprinters verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines silberfarbenen Skodas bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. Nach dem Unfall fuhren beide weiter. Ein Zeuge sprach zuerst den Fahrer des Skodas, an dem sich die Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "HD" (Heidelberg) befanden, an. Der etwa 35 Jahre alte Mann sagte dem Zeugen, dass er weiterfahren könne. Schließlich sei der Fahrer des Sprinters ja auch weitergefahren. Der Zeuge sprach kurz danach den Fahrer des Sprinters an und wies ihn auf den Unfall, bei dem ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand, hin. Der 67 - Jährige Fahrer des Sprinters dachte, dass es sich bei dem Unfall um eine Fehlzündung handelte. Deshalb habe er von dem Unfall nichts mitbekommen und sei weitergefahren. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Der Fahrer des Skodas wird weitergesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Rodthohl

Ein Schaden von etwa 1.000 Euro wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Straße Rodthohl verursacht. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Parkbucht unterwegs und beschädigte an der hinteren rechten Seite einen Toyota Corolla. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Unfallflucht in der Alte Heerstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, zwischen 10.30 und 14.00 Uhr, in der Alte Heerstraße in Großen-Linden. Dabei wurde ein schwarzer Opel Astra an der vorderen linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell