Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Amok-Alarm an der Kurfürst-Balduin Realschule in Wittlich erwies sich schnell als Fehlalarm

Wittlich (ots)

Gleich am ersten Schultag nach den Herbstferien kam es gegen 09.50 Uhr zur Auslösung eines Amok-Alarms an der Kurfürst-Balduin Realschule in Wittlich. Durch sofort eingeleitete Maßnahmen der Schulleitung und des umgehenden Einsatzes von polizeilichen Interventionskräften in der Schule konnte bereits nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass es sich bei dem Alarm um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell