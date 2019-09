Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (11.09.2019) an der Pragstraße, unmittelbar nach der Wilhelmastraße Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Gurt, Handy und der Einhaltung des Rotlichts der Ampelanlage durchgeführt. Die Beamten stellten zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr insgesamt 28 Verstöße fest, darunter acht Rotlichtverstöße, zwölf Verstöße wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, eine fehlende Umweltplakette sowie fünf Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht. In zwei Fällen kamen die Fahrer zur Anzeige, da die notwendigen Kindersicherungen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell