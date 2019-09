Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (10.09.2019) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an einem Porsche Cayenne mutmaßlich gestohlene Kennzeichen angebracht zu haben. Eine Zeugin wählte gegen 22.30 Uhr den Notruf der Polizei und meldete einen Porsche, der vor einer Hofeinfahrt an der Aachener Straße parkte. Die Beamten verlegten zu der Örtlichkeit und entdeckten sowohl den Wagen, als auch einen 23-jährigen Mann, der sich auf dem Fahrersitz befand. Bei der Überprüfung der Autokennzeichen stellte sich heraus, dass diese gestohlen waren und eigentlich zu einem Audi gehörten. Außerdem war der Porsche bereits seit einigen Monaten abgemeldet worden und ohne gültige Zulassung. Da der Tatverdächtige weder Ausweispapiere noch einen Führerschein mitführte, verbrachten ihn die Beamten auf die Dienststelle. Dort ließ sich die Identität des Mannes nachvollziehen. Gegen den 23-Jährigen bestand wegen eines Diebstahlsdeliktes ein aktueller Haftbefehl. Vor Ort ließen sich die Eigentumsverhältnisse des Porsches nicht klären. Die Beamten beschlagnahmten den Wagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ist nicht auszuschließen, dass es sich auch um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Der 23-jährige Türke wurde im Laufe des Mittwochs (11.09.2019) einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

