Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend (10.09.2019) in der Möhringer Landstraße eine 75 Jahre alte Frau verletzt worden ist. Die 75-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 17.50 Uhr in der Möhringer Landstraße in Richtung Möhringen unterwegs. Nachdem sie auf Höhe der Hausnummer 61 ihr Auto abbremste, fuhr eine dahinter fahrende 46 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf. Die 75-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall, Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell