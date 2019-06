Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 15:00 Uhr, kam es an der Erwitter Straße zu einem Unfall. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Bad Lippspringe war mit seinem Opel Meriva aus Richtung Erwitte kommend unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr übersah er eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin aus Geseke. Die querte die Straße auf dem für Fußgänger und Radfahrer geltendem Überweg. Trotz Vollbremsung konnte eine leichte Kollision nicht vermieden werden. Die Radlerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

